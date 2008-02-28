11 украинских моряков сбежали со ”ржавого куска металлолома”

Украинские моряки, которые из-за неудовлетворительных условий труда разорвали контракт с судовладельцем и прилетели вчера из Бенина в Одессу, намерены подать иск в суд к владельцу греческого судна «Туриния» - компании «Maritime Management Synergy».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции капитан теплохода Василий ПАРИЙ.

Члены экипажа намерены потребовать от судовладельца выплаты неустойки за 15 дней, проведенных в водах африканской страны, и компенсации морального ущерба. Однако исковые суммы организаторы пресс-конференции не назвали.

По утверждению капитана, «греческая фирма нарушила условия контракта, а агентство «Foxmarin», специализирующееся по трудоустройству моряков, предоставило недостоверные сведения о судне и его владельце».

В.ПАРИЙ высказал предположение, что танкер, на который наняли экипаж, должен был перевозить контрабандные нефтепродукты.

В свою очередь президент Федерации морских профсоюзов Украины Николай БАРСКИЙ заявил, что ФМПУ решила обратиться в Министерство труда Украины по поводу лишения компании «Foxmarin» лицензии.

Как сообщалось, 11 украинских моряков в начале февраля прибыли в африканское государство Бенин, выполняя условия договора, заключенного с одесским крюинговым агентством «Foxmarin». Моряки должны были работать на судне «Туриния», принадлежащем компании «Maritime Management Synergy». Однако, по словам моряков, этот теплоход вряд ли «может называться судном. Это - ужасный ржавый кусок металлолома, который когда-то был танкером, перевозившим бензин. Из навигационного оборудования работают анимометр, указывающий направление ветра, и гирокомпас, причем только его главный блок». Судовладелец не обеспечил членов экипажа ни продуктами, ни лекарствами, на борту «не оказалось даже вилок, мыла, простыней». С учетом нарушения судовладельцем своих обязательств моряки покинули борт судна, о чем поинформировал СМИ представитель судовладельца Кристофер ИЕРИА. Украинской дипломатической миссии в государстве Бенине нет.