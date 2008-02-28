Украину пугают падением темпов производства пива

Повышение акциза на пиво будет сдерживать рост его производства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

«Если акциз останется на уровне 31 коп. (за литр – УНИАН), как есть на сегодняшний день, и в этом акцизе мы проработали всего лишь год, и мы просим, чтоб нам оставили этот акциз, - тогда объем производства (в 2008 году - УНИАН) в Украине будет порядка 360 млн. декалитров. Если нет – тогда объем производства может остановиться и составит порядка 330 млн. дал и даже меньше», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА, добавив: «Рынок я сейчас затрудняюсь прогнозировать, потому что после вступления в ВТО у нас возможны различные варианты развития».

При этом Г.КОРЕНЬКОВА подчеркнула, что небольшие средние и мелкие производители сразу уйдут с рынка, для них этот налоговый пресс станет невыносимым.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает повысить ставку акцизного сбора на пиво на 12,9% или на 0,04 грн./литр - до 0,35 грн./литр в 2008 году.

При этом Верховная Рада с 2007 года повысила ставку акцизного сбора на пиво с 0,27 до 0,31 грн./литр.