Нафтогаз отправил в Газпром еще одного переговорщика

Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО отбыл с рабочим визитом в Россию для переговоров с ОАО «Газпром» по вопросу поставок газа в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, стороны, в частности, обсудят проект соглашения относительно определения схемы поставок газа в Украину в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена.

В ответ НАК «Нафтогаз Украины» заявила об отсутствии любых подтвержденных долгов за потребленный природный газ перед ОАО «Газпром».

26 февраля официальный представитель холдинга Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что «Газпром» с 10.00 мск 3 марта сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем.

«Нафтогаз Украины» заявил, что по состоянию на 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-07 гг. природный газ.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля.

По состоянию на 27 февраля 2008 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.