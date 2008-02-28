Житель Шахтерска более 20 дней пытал девушку

В суде Шахтерска рассматривается дело о похищении и пытках девушки, сообщает пресс-служба Шахтерского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области.

Жительница Шахтерска обратилась в уголовный розыск Шахтерского ГО с просьбой найти ее дочь в ноябре 2007 года, пишет Остров. Девушка за неделю до этого ушла на учебу в училище и домой не вернулась. Раньше мать не обращалась за помощью в милицию потому, что дочь периодически звонила ей с мобильного телефона и говорила, что у нее все хорошо, что она живет у своего знакомого в Донецке и скоро приедет домой. Но последний разговор с дочерью насторожил ее, девушка во время разговора плакала, однако ничего не хотела объяснять.

В ходе расследования было установлено, что нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Шахтерска , 1973 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил знакомую девушку, которая шла на занятия в училище. В грубой форме он предложил ей поехать вместе с ним, но девушка отказалась. Тогда настырный мужчина с применением физического насилия усадил ее на заднее сидение автомобиля, забрал принадлежащий ей мобильный телефон модели «Самсунг» и 4 золотых кольца. После чего повез девушку домой к своему другу, завел в квартиру, и насильно удерживал в течение 23 дней.

Похититель запрещал пленнице без его разрешения перемещаться по квартире, ходить в туалет, ограничил в приеме пищи, а также на протяжении длительного периода времени неоднократно избивал руками и ногами по голове, туловищу, конечностям. А чтобы мать девушки не волновалась, давал ей мобильный телефон и заставлял звонить. При этом студентка должна была говорить только то, что он посчитает нужным, а во избежание непослушания периодически прижигал окурком сигареты ее ноги.

Начальник сектора уголовного розыска майор милиции Андрей Семенчук рассказал, что оперативникам удалось установить что девушка находится в Шахтерске, а в конце ноября поступила информация и о конкретном местонахождении разыскиваемой. При проверке полученных сведений сотрудники уголовного розыска нашли девушку и задержали злоумышленника, который насильно удерживал ее в квартире. При задержании он оказал сопротивление с применением холодного оружия – нунчаков. Кроме того, во время осмотра места жительства задержанного было изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие, изготовленное им в домашних условиях и, согласно заключению экспертизы, пригодное для производства выстрелов.

Во время следствия задержанный отказался давать пояснения, хотя его вина доказана собранными материалами по делу. В настоящее время он обвиняется в совершении нескольких преступлений – грабеж, незаконное лишение свободы человека, пытки, незаконное обращение с оружием.