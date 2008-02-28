Через неделю ТРК „Киев” выкинут из эфира?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об объявлении предупреждения телерадиокомпании „Киев”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, решение было принято по результатам внеплановой проверки и основанием для него стали несколько причин.

Во-первых, эфирное вещание компании не отвечает законодательным требованиям и лицензионным обязательствам. Во-вторых, по требованию работников Национального совета, которые проверяли компанию, необходимые документы относительно ее деятельности не были предоставлены. Кроме того, не удалось выяснить, кто является учредителем компании. „А это, – как объяснил председатель Национального совета Виталий ШЕВЧЕНКО – обязательные сведения, которые включаются в Государственный реестр ТРО”.

Несмотря на то, что компания утратила лицензию на спутниковое вещание, она продолжает подавать через спутник сигнал на территорию, указанную в лицензии. Ввиду этих обстоятельств, Национальный совет констатировал факт утраты лицензии и решил обратиться к оператору связи с требованием прекращения трансляции спутникового сигнала ТРК „Киев” в течение недели.

Через две недели Национальный совет рассмотрит вопрос деятельности ТРК „Киев” в присутствии руководителя этой компании и представителей Киевской городской администрации, перед тем предоставив компании перечень документов, которые должны быть направлены в Национальный совет.