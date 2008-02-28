В Днепропетровске пытались взорвать главу наблюдательного совета банка

Сегодня ночью в Днепропетровске неизвестные пытались взорвать руководителя Наблюдательного совета одного из банков.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, 28 февраля в 1 ночи в дежурную часть Бабушкинского райотдела внутренних дел Днепропетровска от охранника одного из банков поступило сообщение о том, что в 23.45 напротив дома банка произошел взрыв возле автомобиля “Мерседес”.

На месте происшествия было установлено, что в 23.45 из помещения кафе, расположенного рядом с банком, вышел председатель наблюдательного совета банка, который сел в автомобиль на водительское место. В это же время со стороны дверей водителя прогремел взрыв, в результате которого частично поврежден автомобиль.

По предварительному заключению, взорвалось неустановленное безоболочечное устройство эквивалентом 70 г тротила. В результате взрыва председатель наблюдательного совета банка получил многочисленные ссадины левой ноги.

После оказания медицинской помощи в 16-й городской больнице пострадавший от госпитализации отказался. Кроме него, пострадавших от взрыва нет.

Следственным отделом Бабушкинского РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, милиция, в интересах следствия, пока не обнародует фамилию пострадавшего и название банка.