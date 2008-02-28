Доллар катится вниз: его позиции хуже некуда

Ситуация на мировом валютном рынке складывается не в пользу доллара. «Американец» падает уже пятый день подряд. После того как вчера курс пары евро/доллар пробил важную отметку в 1,50 доллара за евро, шансы отыграться у американской валюты не высоки. Эксперты допускают откат с рекордных значений пары евро/доллар в 1,5144, но только в связи с техническими факторами – фиксацией прибыли инвесторами. Фундаментальные позиции доллара – хуже некуда. ФРС США настроена на политику снижения учетной ставки из-за угрозы наступления рецессии, а инвесторы при таких условиях теряют интерес к вложениям в активы США.

Вчерашняя негативная американская макроэкономическая статистка окончательно добила доллар. Напомним, в январе заказы на товары длительного пользования сократились на 5,3%, а продажи жилья на первичном рынке – на 2,8%. Судьба доллара в краткосрочной перспективе пока складывается неопределенно. При этом эксперты отмечают малую вероятность снижения за отметку в 1,48–1,49 доллара за евро.

РБК