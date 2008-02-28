Дмитрий Сан снял фильм о поисках любви через Интернет

В Киеве завершились съемки нового полнометражного фильма Дмитрия САНА, в котором все роли исполнили украинские актеры.

Фильм с рабочим названием «Окно моей комнаты» рассказывает историю девушки-инвалида, которая решила искать свою любовь через Интернет.

Это вторая киноработа Д.САНА. Первый фильм режиссера «Ничто и Никогда» о Помаранчевой революции победил на кинофестивале Temecula Valley International Film Festival в США в 2006 году как лучший документальный фильм.

В новом фильме Д.САНА задействованы актеры Марина КУКЛИНА, Алексей ГОРБУНОВ, Виктория КОРСУН, Ренат СЕТТАРОВ и другие.

Пресс-конференция по поводу этого события состоится 4 марта в информационном агентстве УНИАН.