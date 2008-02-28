Дмитрий Сан снял фильм о поисках любви через Интернет
12:24, 28 февраля 2008Общество
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4 марта - пресс-конференция в УНИАН
|Кадр из фильма
Фильм с рабочим названием «Окно моей комнаты» рассказывает историю девушки-инвалида, которая решила искать свою любовь через Интернет.
Это вторая киноработа Д.САНА. Первый фильм режиссера «Ничто и Никогда» о Помаранчевой революции победил на кинофестивале Temecula Valley International Film Festival в США в 2006 году как лучший документальный фильм.
В новом фильме Д.САНА задействованы актеры Марина КУКЛИНА, Алексей ГОРБУНОВ, Виктория КОРСУН, Ренат СЕТТАРОВ и другие.
Пресс-конференция по поводу этого события состоится 4 марта в информационном агентстве УНИАН.
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