В Украину приедет Deep Purple

На сайте фан-клуба известной рок-группы Deep Purple The Highway Star появилась информация о том, что коллектив решил не ограничивать свои российские гастроли недавним выступлением в Москве на дне рождения газового гиганта "Газпром".

Российские промоутерские компании SAV Entertainment и "Русский шоу-центр" "достигли соглашения" с Deep Purple на проведение крупномасштабного тура в России и Украине в октябре 2008 года. Согласно расписанию гастролей, которые продлятся почти месяц, группа посетит крупнейшие украинские и российские города.

Расписание гастролей:

6 окт. - Киев (Украина)

7 окт. Одесса (Украина)

9 окт. Ростов-на-Дону

10 окт. Волгоград

12 окт. Воронеж

14 окт. Казань

15 окт. Екатеринбург

17 окт. Новокузнецк

18 окт. Красноярск

20 окт. Владивосток

21 окт. Хабаровск

23 окт. Иркутск

25 окт. Новосибирск

27 окт. Москва

29 окт. Санкт-Петербург

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