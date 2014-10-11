Херсон откроет авиационное и паромное сообщение с Турцией

О подготовке к открытию регулярных авиарейсов «Turkish Airlines» по маршруту Стамбул - Херсон - Стамбул рассказал начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и связи облгосадминистрации Евгений Васильев во время аппаратного совещания, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Андрея Путилова, сообщает сайт Херсонской ОГА.

"Сейчас идет активная подготовка к открытию регулярных авиарейсов «Turkish Airlines» по маршруту Стамбул - Херсон - Стамбул. Так, на этой неделе мы изучали пропускную способность аэропорта. Для определения времени, за которое пассажирами может быть пройден паспортный контроль, был проведен тренинг с участием студентов херсонских ВУЗов", - сказал Васильев..

Также с ноября в Херсонской области начнет работу паромная переправа из Скадовска в порты Турции. Об этом в прямом эфире на телеканале «Скифия» сказал председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов, передает Крим.Реалії.

Читайте такжеРФ разместила на материковой части Украины возле границы с Крымом тяжелую техникуПо словам главы области, этот проект даст развития инфраструктуры Херсонщины «второе дыхание».

«Открытие этой паромной переправы будет способствовать превращению области в настоящий логистический центр юга Украины. А это, в свою очередь, будет стимулировать привлечение в область отечественных и иностранных инвестиций и, соответственно, создание новых рабочих мест для жителей области», - считает Путилов.

По информации управления транспорта, дорожной инфраструктуры и связи облгосадминистрации, в настоящее время ведутся дноуглубительные работы в акватории Скадовского морского торгового порта и работы по реконструкции причалов порта.