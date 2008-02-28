Астерикс и Обеликс хотят разговаривать на украинском

Французская кинокомпания “Pathe Distribution”, производитель известной серии фильмов об Астериксе и Обеликсе, планирует отказаться от посредников и напрямую работать с украинскими кинопрокатчиками.

Об этом говорится в письме этой кинокомпании (копией которого располагает УНИАН), направленном общественной инициативе «Кино-перевод» в ответ на ее обращение к “Pathe Distribution”. (В своем обращении общественная инициатива за дублирование кинофильмов на украинском языке «Кино-перевод» предлагает “Pathe Distribution” оптимизировать свое взаимодействие с украинским рынком кинопроката – УНИАН.)

“Шаг за шагом мы постепенно выходим на прямое распространение фильмов в Украине, без посредников”, - отмечается в письме французской кинокомпании.

“Мы надеемся, что вы сможете смотреть фильмы на вашем родном языке. Мы уже установили достаточно много контактов с украинскими дистрибьюторами, и скоро все станет на свои места”, - говорится в письме.

Как сообщил УНИАН представитель “Кино-перевода”, не все украинские кинопрокатчики сегодня работают непосредственно с кинокомпаниями-производителями, вместо этого они ведут свой бизнес через российские фирмы-посредники. Это негативно отражается на развитии украинского рынка проката, делая его вторичным, производным от российского, и, как следствие, малоэффективным в обслуживании интересов зрителей, неспособным к модернизации и дальнейшим изменениям.

По мнению представителя “Кино-перевода”, выход иностранных компаний на украинский рынок повысит конкуренцию между его субъектами, удешевит стоимость предоставляемых услуг, улучшит их качество.

Как отметил представитель “Кино-перевода”, на сегодняшний день под обращением к “Pathe Distribution”, а также под аналогичным обращением к «Warner Brothers Entertainment” подписалось на сайте инициативы более 5 тыс. чел.