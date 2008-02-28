Киевлянин нашел 7 метров предков (фото)

Увлечение генеалогией - дело долгое и затратное, но чрезвычайно интересное, убеждает газета «Сегодня». Украинцы ищут свои "корни": одни после этого пишут книги, другие замаливают грехи предков.

Киевлянин Алексей Монькин весьма преуспел в этом занятии. За 2 года он нашел 420 родственников.

Алексею повезло. В кожаном портфеле, в который он любил заглядывать с детства, сохранились старинные документы. Самый старый - грамота 1795 года, выданная в подтверждение дворянства Семену Моньке-Портянке. За два года древо разрослось до 420 родственников из 13 поколений. Чтобы расположить их на бумаге, потребовалось 7 метров. "В моей семье больше никто генеалогией не интересуется, - говорит Алексей. - Я не очень надеюсь, что эти исследования продолжат мои будущие дети, но лет через сто обязательно появится кто-то, для кого это будет важно".

Поиск "корней" - дело долгое и затратное. "Если хочешь все расследовать сам, нужно отправляться в чужой город минимум на 10 дней. "С учетом жилья получается недешево, — рассказывает Алексей. — Да и разбирать старинные записи непросто. А есть такие древние архивы, что к ним просто не допустят". Интернет упрощает задачу: можно сделать запрос в архив — и получить документ в цифровом варианте. Его стоимость может доходить до $100. Но в любом случае, начинать исследования нужно с расспроса родственников: ФИО прадеда, год рождения и смерти, где родился, учился, женился, воевал. Не забыть внимательно выслушать все семейные предания. И только после этого отправляться в архивы всех уровней, начиная от сельсовета.

Можно, конечно, попытать счастья на сайтах, которые обещают установить родословную. Но это, скорее, помощь в составлении "каркаса" древа. Если времени мало, а денег не жалко, можно обратиться к генеалогу-профи. Он возьмет те же деньги, что и архивы — в среднем 500 гривен за документ, плюс — за собственные хлопоты. Родословная за 200 лет обойдется в среднем в $500—800.