Признание груза гуманитарной помощью происходит в течении суток - Минсоцполитики

Министр социальной политики Людмила Денисова заверяет, что рассмотрение документов о признании груза гуманитарной помощью для Донбасса и переселенцев происходит в течение суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом она сказала сегодня во время встречи с представителями более 15 дипломатических учреждений и международных организаций.

В частности, как отметила министр, в соответствии с Законом Украины «О гуманитарной помощи», признание грузов гуманитарной помощью осуществляется Минсоцполитики. Денисова отметила, что правительством были приняты все необходимые постановления, чтобы сократить срок признания помощи, которая направляется для Донбасса и переселенцев: «Такие документы рассматриваются за одни сутки и передаются на таможню».

Читайте такжеВ Донецкую область доставлена гуманитарная помощь ООН

Министр проинформировала, что упрощен и механизм таможенного контроля: «Постановлением Кабинета министров от 15 августа принято решение об упрощенном пропуске через таможенную границу Украины, декларировании и таможенном оформлении гуманитарных грузов, которые направляются рядом международных организаций, в частности, Международным комитетом Красного Креста, Всемирной организацией здравоохранения, Организацией Североатлантического договора (НАТО), ООН».

По словам Денисовой, правительством также принято важное решение о механизме зачисления благотворительных средств для предоставления единовременной помощи пострадавшим гражданам и переселенцам: «Для зачисления средств (в национальной и иностранной валюте) от физических и юридических лиц, благотворительных организаций и международных финансовых институтов будут открыты счета для Минсоцполитики в ПАО «Укрэксимбанк», на которые можно будет перечислять денежную помощь для пострадавших граждан и переселенцев».

Кроме того, министр проинформировала представителей дипломатического корпуса и международных организаций о том, что правительством 1 октября 2014 года принят ряд важных решений для переселенцев, в частности, введен их учет и предоставление ежемесячной адресной помощи.

Финансирование расходов будет осуществляться за счет субвенции из государственного бюджета и средств, которые будут поступать в виде благотворительной или международной помощи.

Читайте такжеГуманитарную помощь из Германии доставят в Киев ночью, а в регионы - после 12 октября

Во время встречи обсужден ряд вопросов, в частности, о координации гуманитарной и финансовой помощи, о таможенном оформлении и др.

Была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы при Минсоцполитики при участии представителей международных организаций и других органов власти для содействия оформлению и перевозке гуманитарной помощи.