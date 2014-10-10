В Украину пришло "бабье лето", на выходные ожидается +20 градусов

Температура воздуха в течение дня достигнет +14+20 градусов, на юге до +22, а в западной части до +24 градусов. Заморозки прекратятся, ночью предполагается +5+12 градусов, на юге и западе до +10+15 градусов.

Во всех областях будет господствовать сухая малооблачная погода.

В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью +4+13 тепла, днем +15+24 градуса.

В северных областях будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем +13+18, местами до +20 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +5+11 днем +15+20 градусов.

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На востоке Украины - без осадков. Температура воздуха ночью +3+9, днем +12+17 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +10+15, днем +15+22 градуса.

В Киеве в выходные осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +6+ 9, днем +15+18, в воскресенье местами до +20 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Киеве начнется в ноябре.