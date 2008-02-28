Ющенко уполномочил Продана на подписание Кредитного соглашения с ЕБРР
09:59, 28 февраля 2008Общество
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Распоряжение № 80/2008-рп
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Распоряжением № 80/2008-рп уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА на подписание Кредитного соглашения (Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС — Киевская) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.
Текст документа обнародован на Официальном сайте главы государства.
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