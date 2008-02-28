Милиция занялась «расстрельными делами» 1990-х

В милиции Крыма называют приоритетным направлением своей работы – борьбу с организованной преступностью, в частности, в настоящее время управление МВД поднимает так называемые «расстрельные дела» 1990-х годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ.

Он отметил, что в розыск объявлены активные члены ряда организованных преступных группировок. «В частности, объявлены в розыск ДАНИЛЬЧЕНКО, КОЖУХАРЬ, Геннадий МЕЛЬНИК, ДЖИДЖЕРЯ, Рувим АРОНОВ и некоторые другие», - сказал Н.ИЛЬИЧЕВ. Он отметил, что за помощь следствию милиция будет объявлять вознаграждения.

Исполняющий обязанности начальника крымского Главка МВД отметил, что в борьбе с оргпреступностью милиция автономии столкнулось с проблемой утечки информации. «Поэтому пришлось принимать некоторые кадровые шаги», - сказал Н.ИЛЬИЧЕВ.

Он добавил, что «обновлена и усилена служба, которая сейчас занята масштабной, рутинной, черновой работой, изучаются все старые уголовные дела и оперативные наработки, разрабатываются дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия».

По словам Н.ИЛЬИЧЕВА, милиция сегодня готова к тому, чтобы лидеры ОПГ были на допросах и сели на скамью подсудимых, однако «чтобы не было стрельбы по воробьям», в настоящее время проводится «черновая работа» и собираются «железные доказательства».

Н.ИЛЬИЧЕВ также сказал, что ряд членов ОПГ - сейчас крымске депутаты - продолжают «мутить воду в Крыму». «Я сегодня не буду называть фамилии, мы их знаем, их называть не надо, их знает весь Крым. Они мутят воду, они сидят на шее Крыма, на шее народа. Они там не должны сидеть», - подчеркнул и.о. начальника милиции Крыма.

«Есть серьезные перспективные материалы, но чтобы принцип необратимости наказания восторжествовал, мы надеемся на солидарность, объективность и профессиональную чистоту работающих с нами рядом коллег из других силовых ведомств и, естественно, судебной ветви власти», - отметил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Напомним, в 90-х годах мощные организованные преступные группировки вели ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове. Кроме того, в Крыму действовали еще ряд группировок.

С 90-х годов в Крыму осталось не расследованными более 230-ти "расстрельных дел".