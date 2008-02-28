Ирина Бережная о попытке оставить Ющенко на второй президентский срок

Принятие новой редакции Конституции на всеукраинском референдуме приведет к правовому коллапсу в государстве и острейшему гражданскому противостоянию.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказала народный депутат, член фракции Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ.

Она отметила, что операция Секретариата Президента “под кодовым названием “Народная Конституция” ничто иное, как попытка обеспечить второй срок действующему Президенту”.

И.БЕРЕЖНАЯ считает, что стратегия, избранная Президентом для узурпации власти, давно известна и выглядит таким образом, что усилиями Национального конституционного совета будет разработан текст новой Конституции, который существенно расширяет полномочия главы государства. Она отметила, что именно такая редакция и будет вынесена на всенародное обсуждение для ее принятия.

По словам И.БЕРЕЖНОЙ, странно, что Президент не понимает, что в нестабильном обществе вынесение на референдум проекта новой Конституции может окончательно разрушить государственный механизм. “Действующая Конституция принята всего 12 лет назад, поэтому вызывает удивление рьяное желание Президента создать новую ее редакцию, так и не показав народу и власти пример уважения к действующему Основному Закону”, - сказала она.

Народный депутат отметила, что путь, избранный Президентом по вынесению новой Конституции на референдум, является бесперспективным по нескольким причинам. Она напомнила, что действующий закон о референдуме очень устаревший, потому необходимо или внести в него изменения, или принять новый закон, что в условиях политических противостояний в парламенте сделать практически нереально.

И.БЕРЕЖНАЯ считает, что проект закона «О всеукраинском референдуме», предложенный членом фракции НУ-НС Юрием КЛЮЧКОВСКИМ, является «правовым казусом», который не выдерживает никакой критики. В частности, по словам народного депутата, данным проектом предлагается предоставить Президенту возможность инициировать проведение всеукраинского референдума собственным указом, так же, как принимать «нужные» законы, в том числе и новую Конституцию, непосредственно на референдуме.

“Можно спрогнозировать ситуацию, когда несогласные с «пропрезидентским» вариантом Основного Закона политические силы, так же вынесут альтернативные проекты Конституции на референдум. Все это неизменно приведет к правовому коллапсу в государстве и острейшему гражданскому противостоянию”, - сказала И.БЕРЕЖНАЯ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 декабря 2007 года своим указом создал Национальный конституционный совет, а 18 февраля 2008 года утвердил его персональный состав в количестве 97 человек.

23 февраля в статье “Украине нужна Конституция национального развития” для еженедельника “Зеркало недели” В.ЮЩЕНКО заявил, что нужно разработать абсолютно новый проект Конституции, который должен быть или одобрен парламентом, или – в случае, если этого не произойдет, – на референдуме по народной инициативе без участия Верховной Рады.