Минимальная зарплата в Украине не отвечает международным нормам

00:46, 28 февраля 2008
Общество
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Профильный комитет одобрил законопроект

Комитет по вопросам социальной политики и труда рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно введения минимальной почасовой заработной платы.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины, законопроектом (рег. №1156-1), поданным народным депутатом Валерием КОНОВАЛЮКОМ, предлагается внести изменения в Закон Украины "Об оплате труда" и в Кодекс законов о труде Украины с целью создания правовых предпосылок для введения почасовой минимальной заработной платы.

Автор аргументировал необходимость принятия законопроекта тем, что главный государственный социальный стандарт в сфере труда - минимальная заработная плата, которую должны выплачивать все работодатели, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, до сих пор не соответствует международным нормам, потому что остается меньше прожиточного минимума.

Введение в действующем законодательстве и в проекте Трудового кодекса лишь минимальной заработной платы, по мнению автора, является правовым пробелом. Это дает возможность некоторым работодателям безнаказанно нарушать законы, прибегая к неполному рабочему дню (месяцу), чтобы избегать выплаты предусмотренного законодательством минимума заработной платы и тому подобное. В практике зарубежных стран для избежания подобных нарушений законодательно устанавливается минимальная почасовая заработная плата.

Согласно проекту, "минимальная почасовая заработная плата - законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата труда работника за час работы при выполнении им обязанностей согласно трудовому договору".

Автор предлагает в минимальную заработную плату и минимальную почасовую заработную плату не включать доплату за работу в сверхурочное время, в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за работу в особых природных, географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, а также премии к юбилейным датам, за изобретения и рационализаторские предложения, материальную помощь.

Члены комитета в ходе обсуждения поддержали законопроект. Народные депутаты считают, что введение минимальной почасовой заработной платы позволит предотвратить нарушения прав работающих на надлежащий уровень оплаты их труда, будет стимулировать рост производительности труда.

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