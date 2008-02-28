Ющенко: утилизацией боеприпасов займётся химическая промышленность

Утилизацией боеприпасов будет заниматься химическая промышленность. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент напомнил о 1,7 млрд. тонн боеприпасов, которые нужно утилизировать. «Они создают большую проблему и для экологии, и для безопасности нашей земли», - сказал он.

По словам Главы государства, сейчас существует договоренность министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА с химическими предприятиями об утилизации таких боеприпасов.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что в предыдущие годы задачи по утилизации боеприпасов выполнялись, максимум, на треть от запланированного объема.

«Если мы с первого квартала текущего года выйдем на новую систему передачи этих арсеналов предприятиям данной промышленности, они объем переработки непригодных боезапасов могут увеличить, приблизительно, в 2,5-3 раза», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства выразил надежду, что таким образом в Украине удастся наладить оперативную работу по ликвидации боеприпасов.

«Это повысит безопасность страны, экологии», - отметил Президент.