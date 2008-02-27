Турчинов о Газпроме, посредниках и долгах, которых нет

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ называет последние заявления ОАО “Газпром” попыткой вернуться к схеме с посредниками и заявляет, что Украина полностью рассчиталась с газовым российским монополистом.

Сегодня вечером в эфире “5-го канала” А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что Украина погасила в среду, 27 февраля, долг перед ОАО "Газпром" и готова платить ежедневно за потребленный газ, если ей будут предоставлены акты о поставках газа.

Об этом заявил вице-премьер Александр Турчинов в эфире 5 канала.

По его словам, в среду утром он проинформировал президента, что правительство обеспечило НАК "Нафтогаз" ресурсами, чтобы он мог рассчитаться за долги минувшего года.

"Несмотря на шантаж, громкие заявления, правительство в сложных условиях нашло возможность поддержать НАК "Нафтогаз" и в результате расчеты были проведены и состоянием на 8 часов утра среды были завершены. Основная же часть прошла еще вчера (во вторник)", - сказал Турчинов.

Он также констатировал, что 5,2 миллиарда долга, который предъявляли Украине, "его не существует".

Турчинов отметил при этом, что Украина "рассчитывалась в одностороннем порядке", так как "Нафтогаз" не получил от "Укргаз-Энерго" и "РосУкрЭнерго" соответствующих документов и актов, цитирует вице-премьера "Украинская правда".

"На сегодня у нас нет соглашения, хотя на встрече президентов и было договорено, что должна быть прямое соглашение с "Нафтогазом" на поставки газа в Украину по цене 179,5 долларов. К сожалению, контрактов Россия не предоставила", - сказал вице-премьер.

"Мы готовы в ежедневном режиме платить за потребленный газ, но нам должны быть предоставлены основания для уплаты. Так как, если в прошлом году мы знали посредников, которые работали, то с 2008 года мы не хотим работать с посредниками", - заявил Турчинов.

По его мнению, затягивание с соглашением является попыткой вернуть Украину к схеме с посредниками.

Вчерашнее заявление "Газпрома" - это очередная попытка поиграть на нервах, это попытка шантажа, что давайте по хорошему принимайте посредников, принимайте старые схемы и проблем не будет. Я думаю, это заявление было связано с тем, которые начались расчеты. Так как после расчетов такие заявления делать не логичео", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что "сегодня не видит оснований ни для громких заявлений, ни для недружеских действий".

Относительно заявления секретариата президента Ющенко, где высказывалось понимание действий "Газпрома", то Турчинов высказал сомнение, зачем "Газпрому спикеры в Украине".