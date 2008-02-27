Янукович: саммит НАТО должен снять с рассмотрения заявку Украины

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Бухарестский саммит НАТО снимет с рассмотрения заявку Украины о присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), если он (саммит) с уважением относится к украинскому народу. Такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал в Брюсселе во время встречи с комиссаром Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в среду.

Во время встречи собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности причины и пути преодоления парламентского кризиса, сообщает Персональный сайт лидера ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что главной причиной возникновения кризиса в Верховной Раде является известное "письмо трех" с просьбой о присоединении Украины к ПДЧ.

"Наша политическая сила, – отметил лидер Партии регионов, – против того, чтобы решения, тем более такого веса, были приняты кулуарно и непрозрачный, вопреки нормам законодательства, которым предусмотрено рассмотрение этих вопросов в коллегиальных органах власти – парламенте и правительстве. Мы хотим сделать невозможным повторение такой ситуации в будущем".

Говоря о возможности рассмотрения заявки о присоединении Украины к ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Мы не можем влиять на решение саммита. Если саммит НАТО с уважением относится к украинскому народу, то он снимет с рассмотрения этот вопрос. Такое решение снимет напряжение, пойдет на пользу всем, и в Украине будут аплодировать этому решению".

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР во время встречи заметила, что ЕС желает, чтобы Украина шла демократическим путем. "Мы хотим, чтобы Украина была ближе к Европейскому Союзу", – отметила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Собеседники также обсудили процесс реформирования Конституции Украины.