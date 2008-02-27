На «Азовстали» задержан вагон с радиоактивным металлоломом

В среду входным контролем ОАО «МК «Азовсталь» был задержан вагон с радиоактивным металлоломом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ОАО «МК «Азовсталь».

По его информации, высокотехнологичная система входного контроля «Кордон», действующая на комбинате «Азовсталь», моментально среагировала на превышение предельно допустимой дозы гамма-излучения вагона с металлоломом, что предупредило его дальнейший ввоз на территорию комбината.

На МК «Азовсталь» установлены две системы автоматизированного входного радиационного контроля «Кордон»: индикатор и радиометр суммарной плотности потока нейтронного и гамма-излучений. Использование этих приборов позволяет обнаруживать различные виды загрязнения и не допускать поступление на комбинат материалов, не соответствующих нормам экологической безопасности. Входному контролю в обязательном порядке подвергается весь поступающий на комбинат металлолом, отметили в пресс-центре.