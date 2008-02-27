Вместо «донецких» в милицию Крыма возвращаются местные кадры

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ заявляет, что ни о каком «разгоне» крымской милиции сегодня речь не идет – просто вместо «донецких» на работу возвращаются крымские кадры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ИЛЬИЧЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя заявления его предшественника Анатолия МОГИЛЕВА о том, что сегодня при участии народного депутата, советника главы МВД Украины Геннадия МОСКАЛЯ проводится умышленный развал крымской милиции.

По словам Н.ИЛЬИЧЕВА, после прихода А.МОГИЛЕВА на должность начальника крымского Главка МВД многие сотрудники-крымчане были уволены, а на их место пришли «донецкие». Теперь же на должности возвращаются «истинно крымские кадры», а А.МОГИЛЕВ пытается защитить «своих варягов, которых он расставил на значимых постах по согласованию с «лучшими» представителями «Партии одного региона».

«Ни о каком «разгоне крымской милиции», «погроме» речь не идет. Просто вместо «донецких» возвращаются и будут возвращаться истинно крымские кадры, преданные делу, Конституции и закону», - подчеркнул и.о. начальника крымской милиции.

Н.ИЛЬИЧЕВ также заявил, что он не является «человеком МОСКАЛЯ», как о нем говорят некоторые.

Кроме того, Н.ИЛЬИЧЕВ добавил, что желание А.МОГИЛЕВ снова стать начальником крымского Главка МВД не обосновано, поскольку тот сам писал рапорта об отставке.

«Я хочу сказать МОГИЛЕВУ (извините за филологическую ошибку): кина 94-го года уже не будет. Есть такая поговорка: твоего не возьму, но и свое не отдам», – сказал и.о начальника крымского Главка.

Как сообщали СМИ, ранее А.МОГИЛЕВ заявлял, что в Крыму развернута широкомасштабная кампания по разгрому милиции автономии. При этом, по его словам, разгоном милиции Крыма занимается лично Г.МОСКАЛЬ. «У нас есть заместители министра, а есть заменители министра. В данный момент господин МОСКАЛЬ выполняет функцию именно эту. Он даже совещания в МВД проводит вместо министра», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Справка УНИАН: А.МОГИЛЕВ до 2005 года руководил Макеевским городским управлением милиции Донецкой области. После прихода на должность главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО подал рапорт об отставке. На должность начальника крымской милиции А.МОГИЛЕВА назначил в феврале 2007 года тогдашний глава МВД Василий ЦУШКО.