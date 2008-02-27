Янукович: право на ЕС еще нужно заработать

“Несмотря на серьезные разногласия по внутриполитическим вопросам, в Украине существует консенсус в отношении стратегического курса на европейскую интеграцию”. Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ в Брюсселе, сообщает Персональный информационный сервер лидера ПР.

«Невзирая на серьезные разногласия по внутриполитическим вопросам, в Украине существует консенсус относительно стратегического курса на европейскую интеграцию, – отметил во время встречи В.ЯНУКОВИЧ. – Мы хорошо понимаем, что нужно приложить много усилий, достичь соответствующих критериев, чтобы претендовать на членство в ЕС”.

Собеседники во время встречи отметили, что сегодня и украинская, и европейская стороны обеспечивают высокий уровень сотрудничества, в основе которого – эффективное выполнение Плана действий Украина–ЕС.

“Украинская сторона довольна успешным выполнением Плана действий Украина–ЕС, который дал нам возможность поднять на новый уровень наши отношения, но важно, чтобы сегодня мы говорили о выполнении Плана действий не только украинской стороной, но и со стороны ЕС”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

М.СИВЕЦ и В.ЯНУКОВИЧ обсудили также проблемы упрощения визового режима между Украиной и ЕС.