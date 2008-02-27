По подозрению в развращении детей задержан настоятель церкви

В Путивльском районе Сумской области по подозрению в развращении несовершеннолетних милиция задержала 42-летнего настоятеля церкви.

Как сообщила УНИАН сотрудник Центра по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, в правоохранительные органы поступила информация о том, что настоятель храма в селе Руднево занимается развращением несовершеннолетних. С целью проверки этой информации в село выехали сотрудники милиции и прокуратуры. На месте они выяснили, что обвиняют священника бывшая жена, двое его несовершеннолетних детей и двое мальчиков из соседнего района.

Упомянутые лица рассказали следователям, что настоятель на протяжении последних шести лет время от времени совершал над ними развратные действия, удовлетворяя свои половые потребности. Обычно развратные действия он совершал у себя дома, когда дети приходили к нему в гости поиграть на компьютере. Когда положение стало совсем нестерпимым, они рассказали обо всем матери. Подозрения женщины подтвердились после того, как, придя к бывшему мужу, она собственными глазами увидела, как последний развращает несовершеннолетнего мальчика.

По указанному факту прокуратурой Путивльского района возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 156 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

Священник полностью отбрасывает обвинения в свой адрес. Но, по словам Е.БИГАНОВОЙ, не в его пользу говорит тот факт, что в свое время задержанный уже имел проблемы с законом. Прежде чем стать священнослужителем, подозреваемый в городе Славутич работал руководителем детского кружка. Тогда правоохранительные органы доказали, что он совершал развратные действия над детьми, которых воспитывал. За это он был осужден.

Настоятель храма задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания Путивльского городского отдела милиции. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения - содержания под стражей.