Симферопольский горсовет провоцирует крымских татар?

Отказ Симферопольского городского совета выделить мусульманам земельный участок по ул. Ялтинская, 22 для строительства Соборной мечети является «чистейшей воды провокацией».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Н.ИЛЬИЧЕВ отметил, что «по чьей-то злой воле городской совет отказывает в оформлении участка для строительства там Соборной мечети», хотя Духовное управление мусульман Крыма собрало все необходимые документы. «Это чистейшей воды провокация (действия горсовета – УНИАН). Они говорят сейчас, что там (на ул. Ялтинской, 22 - УНИАН) захват. И что, вы думаете, милиция пойдет туда освобождать этот участок? Да никогда! Потому что беззаконие со стороны городского совета», - заявил Н.ИЛЬИЧЕВ.

По его словам, милиция располагает оперативными данными о том, что данный участок собирались продать, однако пока рано озвучивать эту информацию. «Милиция располагает оперативными материалами, которые мы сегодня не можем озвучить, это преждевременно. Они (данные – УНИАН) будут легализованы в свое время, и все узнают, и Крым узнает, кто хотел эту землю продать, кому хотел продать и как», - сказал Н.ИЛЬИЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, вопрос о выделении участка под строительство Соборной мечети в Симферополе не решается на протяжении многих лет. Сначала Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) планировало построить свой главный храм в городском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть на пустыре, расположенном на объездной трассе по ул. Ялтинской, 22. В июле 2004 года Симферопольский горсовет согласовал ДУМК месторасположение земельного участка площадью 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу данной земли в аренду. Однако в связи с тем, что в марте 2006 года вступил в силу новый Лесной кодекс, возникла необходимость в повторном согласовании данного вопроса горсоветом, а также Советом министров и Верховной Радой АРК.

10 января 2008 года на сессии горсовета было принято решение выделить под мечеть участок по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22, как планировалось ранее. ДУМК выразило возмущение по этому поводу и обратилось в суд, а прокуратура Крыма вынесла протест на решение горсовета.

12 февраля на улице Ялтинской началась акция "От каждого мусульманина – по одному камню". Крымские татары начали сбор камней-ракушняков на участке земли, который они требуют выделить под мечеть. Первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ при этом заявил, что строительство мечети начнется только после официального закрепления участка. В горсовете Симферополя назвали акцию крымских татар несанкционированной, заявив, что фактически проходит захват земли.

15 февраля Хозяйственный суд АРК обязал горсовет в десятидневный срок заключить с ДУМК договор аренды участка площадью 2,7 га по ул. Ялтинской, 22 для строительства мечети.