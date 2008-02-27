В Сумах ограбили отделение Ощадбанка

В Сумах неизвестные злоумышленники ограбили одно из отделений "Ощадбанка".

Как сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, они похитили 5 тыс. грн., 325 долларов США, 20 евро, 1 тыс. российских рублей.

Э.БИГАНОВА уточнила, что банк был ограблен в ночь с 25 на 26 февраля.

По словам оперативников, преступники обесточили автономную сигнализацию и взломали входную дверь помещения “Ощадбанка”. Войдя в помещение, они перепилили замок в сейфе, где хранились деньги, и похитили их, беспрепятственно скрывшись с места преступления.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к этому преступлению.