В УкрГаз-Энерго говорят, что за Нафтогазом остался должок

По состоянию на 27 февраля 2008 года, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед совместным предприятием ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный природный газ составляет более чем 1,367 млрд. грн. без учета штрафов и пени. Речь идет лишь об объемах, которые были использованы предприятиями «Нафтогаза » до 1 января 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго».

В сообщении отмечается, что за последние два дня НАК «Нафтогаз Украины» перечислила совместному предприятию свыше 2,4 млрд. грн. ЗАО «УкрГаз-Энерго», согласно условиям Дополнительного соглашения №1 от 19 февраля 2008 года к Договору №453/77/П-07 от 29 ноября 2007 года, направило «Нафтогазу » акты приемки-передачи газа.

«Очередные заявления первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА о «полном погашении» долгов НАК «Нафтогаз Украины» перед «УкрГаз-Энерго» являются не только искажением фактов, но и демонстрируют низкий профессиональный уровень одного из руководителей правительства в газовой и финансовой сфере», - сказано в сообщении "УкрГаз-Энерго".

Вместе с тем, компания отмечает, что так называемая «спорная» задолженность предприятий НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «УкрГаз-Энерго», о которой сегодня вспоминал А.ТУРЧИНОВ, касается поставок природного газа в августе 2007 года. На сегодня сумма основного долга - 562 346 967,31 грн. - признана обеими сторонами, что отображено в соответствующих договорах и актах приемки-передачи газа. Правомерность заключенных договоров подтверждена 4 решениями Высшего хозяйственного суда Украины.

Также компания отмечает, что погасить долги НАК «Нафтогаз Украины» за счет будущих дивидендов из прибыли «УкрГаз-Энерго» невозможно. Решение о распределении прибыли и выплате дивидендов может принять лишь общее собрание акционеров, которое состоится 1 апреля 2008 года. В соответствии со стандартами бухгалтерского учета, прибыль ЗАО «УкрГаз-Энерго» за 2007 год уменьшена на сумму долгов предприятий «Нафтогаза Украины». Таким образом, уменьшатся и дивиденды его владельцев - НАК «Нафтогаз Украины» и РосУкрЭнерго АГ. «Следовательно, предложение господина ТУРЧИНОВА не только осложняет погашение задолженности, но и нанесет финансовый вред акционерам совместного предприятия», - отмечается в сообщении.

«УкрГаз-Энерго» в который раз призывает представителей правительства прекратить скандализировать ситуацию с поставками природного газа в Украину и дезинформировать общественность. Волюнтаристские действия высокопоставленных должностных лиц и руководства НАК «Нафтогаз Украины» на национальном газовом рынке уже привели к крайне негативным последствиям и спровоцировали кризис в сфере поставок и транзита энергоносителей», - подчеркивают в "УкрГаз-Энерго".

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что по состоянию на 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-07 гг. природный газ. Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля.

По состоянию на 27 февраля 2008 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.

Напомним, что сегодня, 27 февраля, на заседании Кабинета министров первый вице-премьер министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина полностью погасила долг перед Россией за природный газ, потребленный в 2006-2007 годах.

«Долг в объеме 5,2 млрд. грн. фактически закрыт живыми деньгами и дивидендами, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил за 2006 год», - отметил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что сумма задолженности в 414 млн. грн., которую не признает украинская сторона - ни Кабинет Министров, ни НАК «Нафтогаз» - обжалуется в судах. По его словам, эти средства были «мошенническим путем начислены за газ, потребленный в 2006 году, по цене 2007 года».

14 февраля 2008 года «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» в размере более 5,28 млрд. грн.