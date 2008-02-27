Полтавчане пополнят ряды ”сепаратистов” в Северодонецке

Депутаты городского совета Комсомольска (Полтавская обл.) приняли решение об участии своих представителей во ІІ съезде депутатов всех уровней в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято депутатами сегодня на внеочередной сессии.

На днях председатель горсовета Комсомольска Сергей СУПРУН получил обращение за подписью 16 депутатов с просьбой рассмотреть вопрос об участии представителей Комсомольска на съезде в Северодонецке. В соответствии с регламентом работы горсовета была созвана внеочередная сессия, и сегодня на сессии 23 депутата проголосовали за это предложение. Против выступили 8 депутатов.

В решении сессии сказано, что Комсомольск на съезде будут представлять два представителя горсовета. По их прибытию со съезда они должны проинформировать депутатский корпус о работе съезда.

На данный момент планируется, что участниками съезда будут депутаты Сергей ХРЯПА и Владимир НЕЛЮБА.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Ледовом дворце Северодонецка состоится ІІ Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней.

По информации организаторов, на форуме предлагается обсудить пять тем: о нарушении прав местного и регионального самоуправления; о системных нарушениях прав русскоязычных граждан Украины; о фальсификациях и пересмотре исторического прошлого Украины; о внеблоковом статусе, провозглашенном при создании независимого государства Украина, и об отношении к НАТО.