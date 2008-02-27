На каждого жителя Запорожья приходится 687 кг вредных выбросов в год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель экологической комиссии Запорожского городского совета Людмила ЗАВГОРОДНЯЯ в ходе открытых общественных слушаний, прошедших в Запорожье в Доме культуры "Орбита"

"Сегодня в Запорожье техногенная нагрузка в расчете на каждого жителя, включая грудного ребенка, составляет 687 кг в год", – сказала она.

Председатель экокомиссии горсовета акцентировала внимание на угрозе здоровью последующих поколений, проживающих на сильно загрязненных территориях.

"Репродуктивное здоровье каждого следующего поколения, проживающего в условиях хронической интоксикации, снижается, а количество мертворожденных детей, врожденных уродств, патологий родов, возникших вследствие хронической гипоксии плода, к большому сожалению, имеет тенденцию к устойчивому росту", – отметила Л. ЗАВГОРОДНЯЯ.

Справка УНИАН. На территории Запорожья работает более 230 промышленных предприятий, которые только в атмосферу выбрасывают свыше 150 тыс. тонн загрязняющих веществ.

На сегодняшний день местные бюджеты получают лишь 10% от общей суммы штрафов, оплаченных работающими на их территории предприятиями-загрязнителями.