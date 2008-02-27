«Газ Украины» ограничил газоснабжение Северодонецкой ТЭЦ

Из-за значительной задолженности перед ДК «Газ Украины» за потребленный в течение отопительного сезона 2007-2008 гг. природный газ ограничено газоснабжение Северодонецкой ТЭЦ (Луганская область).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что за период с 1 октября 2007 года указанное теплоснабжающее предприятие задолжало ДК «Газ Украины» свыше 26,7 млн. грн. (уровень расчетов – 42%).

Во исполнение поручений НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» сотрудники ОАО «Луганскгаз» ограничили поставки природного газа Северодонецкой ТЭЦ. Суточное потребление природного газа Северодонецкой ТЭЦ сокращено более чем вдвое, до минимально допустимого технологического уровня.

В сообщении подчеркивается, что общая задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики перед ДК «Газ Украины» за потребленный в течение отопительного сезона 2007-2008 гг. (с 1 октября 2007 гОДА) природный газ составляет 2,152 млрд. грн., а уровень расчетов – 55%.

ДК «Газ Украины» и далее будет требовать от руководителей предприятий ТКЭ осуществления полных и своевременных расчетов за потребленное топливо. В случае дальнейшего увеличения долгов поставки газа предприятиям ТКЭ будут ограничены в соответствии с уровнем расчетов.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров от 27 декабря 2001 года №1729, обеспечение потребителей природным газом осуществляется при условии стопроцентных расчетов.