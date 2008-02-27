В ближайшее время подорожает курятина и яйца

Ассоциация «Союз птицеводов Украины» прогнозирует в ближайшее время рост цен на мясо птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель совета директоров ассоциации Александр БАКУМЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день отпускные цены на мясо птицы составляют 12-12,2 грн./кг, а себестоимость у некоторых производителей превышает 12 грн./кг.

«Повышение цен будет в ближайшее время в рамках ценового коридора 13 грн./кг, то есть на 7-8%, но повышение будет постепенное, уже сейчас некоторые производители повышают цены понемногу - на 2-3%», - пояснил А.БАКУМЕНКО.

Кроме того, он отметил, что среднегодовые оптово-отпускные цены на яйцо составляют 5-5,5 грн./десяток. По его мнению, к Пасхе ожидается рост цен, в мае-июне - сезонное снижение, после чего зимой цена вновь повысится.