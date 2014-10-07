В Севастополе закрыли доступ к украинскому файлообменнику ex.ua

16:29, 07 октября 2014
Общество
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В Севастополе интернет-провайдер Sevstar отключил доступ к украинскому файлообменнику ex.ua.

Файлообмінник більше недоступний в Севастополі/ Фото: УНИАН

Об этом со ссылкой на клиентов провайдера сообщает LB.ua. В компании Sevstar заявили, что все произошло "в соответствии с законодательством".

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"В соответствии с законодательством, принадлежность IP-адресов была переведена на русский. Сервис ex.ua недоступен для Российской Федерации", - сказали в службе поддержки провайдера.

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