Мостобуд и The Sun Land Group Corp. построят в Киеве клинику протонной терапии

ОАО «Мостобуд» и The Sun Land Group Corp. планируют построить в Киеве клинику протонной терапии.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС.

«Мы готовы начать строительство хоть завтра», - сказал он, отметив, что проект меморандума о взаимопонимании компаниями уже подготовлен.

По словам В.ПРОДИВУСА, общая стоимость проекта может составить 150 млн. долл. «Мостобуд» построит необходимые помещения для клиники и гостиницу для иногородних пациентов, а Sun Land поставит необходимое оборудование и проведет обучение специалистов. Реализация проекта клиники, рассчитанной на прием трех тысяч пациентов ежегодно, может занять 16 месяцев. Сейчас «Мостобуд» занимается получением необходимых разрешений, в том числе Министерства здравоохранения Украины.

Киевская поликлиника может стать первой клиникой протонотерапии в Восточной Европе.

На сегодняшний день уже работают 5 подобных клиник и ведется строительство еще 17 таких учреждений в США. Кроме того, 4 клиники строятся в Японии, три – в Китае, три планируется построить в течение ближайших трех лет в Германии и одну – в Швеции.

*** Протонная терапия – метод, позволяющий лечить онкологические заболевания путем облучения больных клеток протонами. Эффективность такого метода достигает 92%. На сегодня лечение протонной терапией прошли около 60 тыс. человек в мире.

The Sun Land Group Corp. – американская компания, которая с 1993 года занимается вопросами финансовой помощи и управления проектами, осуществлением экспертиз по развитию инфраструктуры стран во всем мире. Среди партнеров компании – Florida Export Finance Corporation, которая является партнером во Флориде американского Export-Import Bank.

ОАО “Мостобуд” – лидер украинского рынка мостостроения. Сейчас компания строит Подольский мостовой переход в Киеве и автотранспортную магистраль в Запорожье.

26 февраля ОАО “Мостобуд” и американская компания The Sun Land Group Corp. подписали соглашение о мостостроительстве в Украине на общую сумму 7 млрд. долларов.