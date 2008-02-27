Нафтогаз рассчитался с УкрГаз-Энерго и готов говорить с Газпромом

Во исполнение договоренностей президентов Украины и Российской Федерации, по состоянию на 27 февраля, НАК «Нафтогаз Украины» завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-2007 годов природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. - 19 февраля, 2,44 млрд. грн. - 26-27 февраля.

По состоянию на 27 февраля между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.

Как отметили в пресс-центре, «Нафтогаз Украины» вынужден констатировать отказ ЗАО «УкрГаз-Энерго» принимать участие в конструктивном диалоге относительно погашения задолженности за газ, который был потреблен в 2006-2007 годах, в частности, речь идет о попытках искусственного затягивания и ненадлежащего оформления актов приема-передачи природного газа.

"Нафтогаз" в очередной раз заявляет о готовности к конструктивному диалогу с ОАО «Газпром» по определению схемы поставок природного газа в Украину, в соответствии с договоренностями президентов Украины и Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, на заседании Кабинета министров первый вице-премьер министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина полностью погасила долг перед Россией за природный газ, потребленный в 2006-2007 годах.

«Долг в объеме 5,2 млрд. грн. фактически закрыт живыми деньгами и дивидендами, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил за 2006 год», - отметил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что сумма задолженности в 414 млн. грн., которую не признает украинская сторона - ни Кабинет Министров, ни НАК «Нафтогаз» - обжалуется в судах. По его словам, эти средства были «мошенническим путем начислены за газ, потребленный в 2006 году, по цене 2007 года».

14 февраля 2008 года «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» в размере более 5,28 млрд. грн.