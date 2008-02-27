Одесские кинотеатры откололись от ”антидубляжной” забастовки

Одесский кинотеатр «Синема Сити», объявивший вчера о забастовке в знак протеста против отказа Министерства культуры и туризма выдавать прокатные удостоверения на иностранные фильмы с русским дубляжом и украинскими субтитрами, сегодня отменил эту акцию.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела рекламы кинотеатра Анастасия СТЕБЛИНА, с 13:00 27 февраля работают бары кинокомплекса, в 18:00 начнут принимать зрителей все 7 кинозалов развлекательного заведения.

«Отбой забастовке» был дан после того, как руководство и коллектив одесской киносети «Родина»-«Звездный»-«Москва» Артем ВОЗНЮК не подержали объявленную акцию протеста кинотеатра «Синема Сити». В киносети «Уточкино»-«Золотой Дюк» тоже отказались поддержать стачку.

По официальной версии организаторов несостоявшейся акции, отмена забастовки также связана с проведенным 26 февраля в Секретариате Президента совещанием по вопросу дублирования фильмокопий.

По данным «Синема Сити», Президент поручил создать рабочую группу, которая в течение 7 дней должна разобраться и решить вопросы дублирования фильмов, согласно декабрьскому разъяснению Конституционного Суда Украины.

«Исходя из этого одесский мультиплекс «Синема Сити» отменил свою акцию до прояснения ситуации», - сообщила А.СТЕБЛИНА.

Справка УНИАН. Частный 7-зальный мультиплекс «Синема Сити» был открыт в 2007 году в помещении торгового центра «Среднефонтанский». Общая вместимость залов – 1 тыс. 359 зрителей. В кинокомплексе Демонстрируются ленты различных жанров – от голливудских блокбастеров до арт-хаусного и фестивального кино. Стоимость сеансов – от 16 до 45 грн.