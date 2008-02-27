В рамках Евро-2012 к мосту Патона приделают «уши»

На мосту Патона во время реконструкции достроят по две полосы в обоих направлениях для движения транспорта, сообщил вчера во время эфира на радио «Мелодия» секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КиевСОВЕТА, по его словам, такие «уши» будут прикреплены к мосту в рамках подготовки к Евро-2012 для облегчения движения транспорта в городе.

«Сегодня круглосуточно продолжается строительство нового Подольско-Воскресенского моста. Также планируется построить еще один мост через Днепр. Мы ведем переговоры с китайской строительной корпорацией, которая предложила на протяжении года с помощью новейших технологий построить этот мост», - рассказал секретарь Киевсовета.

Кроме нового моста, в Киеве уже в этом году начнут строить первый тоннель под Днепром. По словам О.ДОВГОГО, тоннель будет соединять левый берег с проспектом Победы, что позволит таким образом избегать заторов в центре города. «Водителям больше не нужно будет следовать через центральную часть города и стоять часами в заторах. Они смогут быстро и без препятствий попадать на правый берег», - заверил он.

В то же время, секретарь Киевсовета сообщил, что к 2012 году будет завершено строительство двух окружных дорог, что позволит разгрузить Киев от транзитного транспорта. «Малая кольцевая дорога на сегодняшний день уже почти достроена, максимум, через полтора года ею можно будет пользоваться. Большая кольцевая дорога находится на стадии проекта. Строительство этой окружной дороги в 212 километров должно завершиться в первом квартале 2011 года», - заметил О.ДОВГИЙ.