Синоптики обещают мокрый снег в начале марта

Завтра в Украине будет тепло, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 февраля синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, ночью в западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди, днем на Левобережье и Крыму временами дождь; на остальной территории – без существенных осадков. Ветер ожидается западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью будет 0-5° тепла; днем +5-10°, на юге – до 14° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

29 февраля в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье, днем на Закарпатье пройдут небольшие дожди, в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ветер будет западный, 5-10 м/с.

1 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью в западных областях дождь и мокрый снег, днем в Украине – дожде (в южной части – небольшие); в Карпатах и на Закарпатье ночью сильный мокрый снег, днем – сильные дожди, в горах с мокрым снегом, метели. Ветер будет преобладать юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях – местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с. Температура ночью будет от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма – до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части 7-12° тепла, в Одесской области – до +15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем – от 1° мороза до 4° тепла.

2 марта в Украине временами осадки, преимущественно в виде дождя, порывы ветра 15-22 м/с; 3 марта ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер немного ослабнет. Температура ночью 2 марта 0-6° тепла, на юге – до 9° тепла, 3 марта от 3° мороза до 3° тепла; днем 2-8° тепла, в южной части, 3 марта и на Закарпатье 6-12° тепла, 2 марта в Крыму – местами до 15°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 2 марта 1-6° мороза, 3 марта – около 0°.

В Киеве и Киевской области 28 февраля прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Ветер будет преобладать западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

29 февраля в столице и области – переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. 1 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем – дождь, ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью – от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

2 марта временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, порывы ветра 15-22 м/с. 3 марта прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, ветер немного ослабнет. Температура ночью 2 марта 0-5° тепла, 3 марта – от 2° мороза до 3° тепла; днем 3-8° тепла.