Эксперты советуют украинцам утеплить стены

Чтобы не замерзнуть в своих домах, украинцы уже сейчас самостоятельно в условиях экономии пробуют утеплиться, говорится в сюжете ТСН. Неделя.

По словам специалиста по энергосбережения Григория Романюка, более треть тепла теряется через стены. Тем, кто живет не в новостройках, он советует утеплить их самостоятельно, но не в одной квартире, а желательно целым подъездом - это и дешевле, и гораздо эффективнее, потому что утеплитель будет 10-15, а не традиционных 5 сантиметров.

Читайте такжеУкраинцы задолжали за коммуналку 11,2 млрд гривенДалее эксперт объясняет, что окна, из которых дует, не надо ни менять, ни клеить, чтобы они снова стали герметичными, их достаточно просто отрегулировать. Также за батареями следует наклеить теплоотбивающую пленку, а в комнатах установить рекуператоры или проветриватели, чтобы зимой можно было не открывать окна.

Кроме того, счетчики тепла позволят контролировать температуру в батареях и платить только за то тепло, которое действительно дошло до ваших квартир.