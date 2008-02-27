В Киеве арестован президент «Черноморского морского пароходства»

Правоохранительные органы арестовали одного из руководителей государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, во исполнение требований Президента Украины об активизации борьбы с коррупцией, работники Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, в соответствии с нормами действующего законодательства, принимают меры по завершению расследования «резонансных» уголовных дел.

В частности, о многомиллионных растратах бюджетных средств должностными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализница» и ее региональных подразделений, возбужденной по материалам спецподразделения БОП.

Еще в июле 2005 года одному из бывших руководителей Одесской железной дороги (в дальнейшем назначенного на ответственную должность в Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство») следователь Генпрокуратуры выдвинул обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Убытки государственного бюджета от деятельности этого чиновника достигают 50 млн. грн.

Мерой пресечения должностному лицу избрали подписку о невыезде из города Одессы. Впрочем, чиновник без разрешения следователя неоднократно выезжал в другие города страны и за границу - в Российскую Федерацию, Турцию, Вьетнам и Египет. Также он систематически уклонялся от участия в следственных действиях. Так, в прошлом году он несколько раз сообщал, что не может приехать к следователю, поскольку находится на больничном. Но, как установила проверка, именно в это время чиновник находился в командировках за пределами Одессы.

Такие действия обвиняемого в следственно-оперативной группе (в составе работников Генпрокуратуры и ГУБОП МВД) расценили как попытку помешать установлению истины в деле и затягивания расследования с целью избежания ответственности за преступления, наказание за которые предусматривают до 8 лет заключения. Поэтому следователь внес в суд ходатайство об изменении меры пресечения, а работники ГУБОП задержали обвиняемого и принудительно доставили его в суд.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и постановил взять чиновника под стражу с содержанием в Киевском СИЗО № 13.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь ГСК ЧМП Роман ДЕВЯТОВ, на Киевском железнодорожном вокзале 26 февраля был арестован президент ГСК «Черноморское морское пароходство» Евгений КОЖЕВИН.

Р.ДЕВЯТОВ отметил, что сотрудникам пароходства ничего не известно о причинах ареста руководителя компании.

В настоящее время в Одессе работает следственная группа Генеральной прокуратуры Украины.

Р.ДЕВЯТОВ также сообщил, что 26 февраля следователи в сопровождении вооруженных сотрудников милиции заняли служебный кабинет президента ГСК ЧМП, а также некоторые другие помещения, и проводят обыск. Ряд сотрудников компании удерживают в офисе компании, при этом никаких обвинений никому не предъявляют.

Е.КОЖЕВИН был назначен президентом ГСК ЧМП в 2004 году. До этого он работал в управлении Одесской железной дороги.