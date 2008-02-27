Турчинов: Украина рассчиталась за газ, потребленный в 2006-2007 годах

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Украина полностью погасила долг перед Россией за природный газ, потребленный в 2006-2007 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Кабинет министров финансово поддержал НАК «Нафтогаз Украины», и, я хочу констатировать, что на сегодня не существует долга украинской стороны перед посредниками за потребленный газ на 1 января 2008 года. Те долги, которые мы получили в наследство за 2006-й и 2007-й сегодня финансово закрыты», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Украина погасила задолженность «живыми деньгами», и продемонстрировал членам правительства и журналистам финансовые поручения, заверенные банковскими печатями.

«Долг в объеме 5,2 млрд. грн. фактически закрыт живыми деньгами и дивидендами, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил за 2006 год», - отметил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что сумма задолженности в 414 млн. грн., которую не признает украинская сторона – ни Кабинет Министров, ни НАК «Нафтогаз», – оспаривается в судах. По его словам, эти средства были «мошенническим путем начислены за газ, потребленный в 2006 году, по цене 2007 года».

«Мы надеемся, что и суды, и силовые структуры все-таки поставят точку в этом вопросе, и те мошенники, которые таким образом пытались за счет бюджетных ресурсов улучшить свои состояния, будут отвечать», – сказал А.ТУРЧИНОВ.