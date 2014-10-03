Задержанный в Крыму украинский журналист вернулся в Украину

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины.

По данным профсоюза, когда сегодня днем Батурин явился в участок полиции в Джанкое, ему вернули отобранные загранпаспорт и телефон, а внутренний паспорт, по словам журналиста, отправили на проверку на предмет действительности. За паспортом Батурин должен прийти через десять дней.

Батурин сообщил, что его допрашивали на протяжении восьми часов. При этом ему не выдвигали никаких обвинений. По мнению журналиста, характер вопросов во время допроса свидетельствовал о том, что милиция стремилась обвинить его в террористической или в бандитской деятельности.

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По просьбе НМПУ, освобождением Батурина занималась правозащитная организация «Крымская полевая миссия».

Как сообщалось, Батурина 2 октября задержала на вокзале в Джанкое российская полиция. После длительного допроса его отпустили, но конфисковали внутренний, заграничный паспорта и мобильный телефон и предложили прийти за ними на следующий день.