В Черкасской области неизвестные сожгли храм сатанистов

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, ночью спасателям сообщили, что горит один из домов в селе Пастырское. Пожар был ликвидирован, но спасти сооружение не удалось. Во время пожара никто не пострадал, а спасателям удалось избежать распространения огня на соседние дома.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, милиция проводит расследование.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, именно в этом доме находился храм сатанистов религиозной общины «Божичи». Здание сильно повреждено огнем и восстановлению не подлежит.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября Черкасская облгосадминистрация подала иск в Черкасский окружной административный суд об отмене государственной регистрации религиозной общины «Божичи», практикующей сатанизм, и обратилась в СБУ относительно проверки деятельности этой секты.