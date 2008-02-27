Семенюк начала готовить «Укртелеком» на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению пресс-службы, Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций «Укртелекома».

Как сообщалось, правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года. Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабинета министров Украины № 249-р от 6 февраля 2008 года.

В соответствии с обнародованной информацией, пакет в размере 25%+1 акция будет закреплен в государственной собственности.

По словам заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, в течение месяца конкурсная комиссия должна будет наработать условия продажи “Укртелекома”. «Раньше чем до конца февраля, мы это сделать не успеем, поскольку оценка акций при продаже на конкурсе осуществляется на конец месяца, в котором принят план размещения акций», - отметил он. Условия продажи, по его словам, должны быть утверждены правительством в начале марта.

Д.ПАРФЕНЕНКО также отметил, что по вопросу приватизации предприятия работает отдельная группа Госкомсвязи. «Они нарабатывают предложения по спецсвязи – что надо сделать, чтобы вывести спецсвязь из «Укртелекома», - пояснил он.

«Укртелеком», согласно решению правительства, внесен в список приватизируемых в этом году предприятий.

ФГИУ планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций «Укртелекома». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.