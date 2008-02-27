Мир обеспокоен проявлениями расовой нетерпимости и антисемитизма в Украине

В украинском обществе весьма сильны проявления ксенофобии, расовой нетерпимости и антисемитизма, несмотря на попытки власти преодолеть их.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом представители мировой общественности говорили на Глобальном форуме по противодействию антисемитизму и расизму, который состоялся в Иерусалиме. Украину на форуме представляли посол МИД по особым поручениям Александр ГОРИН и народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ).

Спецпредставитель ОБСЕ, депутат Бундестага Герт ВАЙССКИРХЕН, в частности, отметил, что в Берлине большую обеспокоенность вызывают тенденции к усилению радикальных настроений в Украине, Венгрии и Польше.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН отметил, что до последнего времени статьи Уголовного кодекса Украины и законы относительно недопустимости разжигания межнациональной вражды почти не использовались по прямому назначению. «Носителями юдофобских и расистских настроений становятся и отдельные представители украинского общества, СМИ, маргинальные группы. Особенно тревожит радикализация части современной молодежи», – отметил депутат Верховной Рады.

Вместе с тем он выразил надежду, что новые законопроекты о наказании за публичное отрицание Голодомора и Холокоста и об усилении ответственности за распространение идей расовой нетерпимости должны повысить эффективность борьбы с этими проблемами.