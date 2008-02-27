Сердючка примерила монашескую рясу

На днях Верка Сердючка экранизировала свою новую песню «До Ре Ми». Эти слова обозначают просто названия нот, однако музыканты в словосочетание вкладывают иной смысл - на их сленге это означает «послать» кого-либо куда-либо, объясняет для непосвященных "КП в Украине". Впрочем, полноценно «посылают» фразой «до-ре-ми-до-ре-до», а Сердючка маршрут лишь слегка наметила, отмечает издание.

По сюжету украинская Золушка едет на концерт в Тбилиси и Баку на раритетной «Чайке». После концерта, принимая комплименты от поклонников, она слышит за спиной гадости: мол, и что творческий кризис у нее, и каждая песня хуже предыдущей... Вот и появляется у звезды желание «послать». Расстроенная Верка закрывается в туалете и придумывает там новую песню «До Ре Ми».

- Мы снимали видео очень быстро, буквально с одного дубля, - рассказал режиссер клипа Семен Горов. - Для съемки использовали разные декорации и черную «Чайку», которую позаимствовали на киностудии им. Довженко.

Сердючка осталась верна своему головному убору - звезде. Но весеннее изменение в ее внешности произошло - как и любая кокетка, Верка укоротила юбку и теперь щеголяет в убедительном мини.

- Образ Верки стал более лаконичным: ее одели в приталенное платье, - говорит стилист видео Анжела Лисица. - Черно-белые цвета, чистые линии и минимум деталей. А еще она постройнела - мы сняли с нее пальто, Вера даже пошутила по этому поводу: «Я после липосакции. А что, можно только Баскову?»

В какой-то момент Сердючка решила поиграть с образами и примерила на себя монашескую рясу, которая также была пошита для клипа. В рясы вырядили и весь балет. Однако в строгом монашеском имидже Вера почувствовала себя неуютно и от экспериментов отказалась.

- Я лучше буду феей! - громогласно заявила она.

Новоиспеченную фею снабдили новыми очками, в которых она щеголяла полклипа. Новые очки, как и старые, были приобретены на блошином рынке. Отставленный же аксессуар певица дала поносить Семену Горову.