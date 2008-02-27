Впервые в своей истории курс евро превысил 1,5 доллара

Впервые за всю историю общеевропейской валюты ее курс превысил полтора доллара за один евро, сообщает AFP.

Во вторник 26 февраля на мировых финансовых рынках было отмечено очередное снижение курса американской валюты, связанное с опасениями рецессии в экономике США.

В этот же день стало известно о том, что цена нефти на Лондонской бирже превысила 100,03 доллара за баррель, что также является историческим рекордом для этой торговой площадки, отмечает Лента.ру.

Кроме того, 26 февраля появились новые данные о росте цен в США. Согласно этой информации, цены производителей в США за год - с февраля 2007 года по январь 2008-го - выросли на 7,4 процента, а за последний месяц - на один процент. Как отмечают аналитики, такого резкого скачка цен в США не было с октября 1981 года.

Рост цен на различные товары, услуги и энергоносители, а также падение курса доллара происходит на фоне усилий, предпринимаемых американскими властями для недопущения спада в экономике.

Так, Федеральная резервная система уже несколько раз снижала учетную ставку, а руководство страны одобрило план стимулирования потребительского спроса, в рамках которого гражданам США возвратят налогов на общую сумму в примерно 160 миллиардов долларов.

Как отмечают аналитики, эти меры могут благотворно сказаться на темпах экономического роста, но чреваты значительным увеличением темпов инфляции. Так потребительские цены в США выросли в январе на 0,4 процента. Инфляция превысила прогнозы специалистов, рассчитывавших на 0,3-процентное повышение.