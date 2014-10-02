Против экс-ректора Национального медуниверситета открыт ряд уголовных дел

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции адвокат НМУ имени А.А.Богомольца, заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий, сообщает Главком.

Он напомнил, что 4 июля Москаленко получил решение Печерского райсуда Киева о возобновлении на должности ректора. Коллектив университета, не согласившись с этим решением, обжаловал его в Апелляционном суде. Апелляционным судом решение суда первой инстанции было отменено. «Судом было установлено, что увольнение Москаленко было совершено с четким соблюдением всех требований законодательства, оно было реализовано через волю трудового коллектива, который имеет право при наличии оснований выразить недоверие ректору, что и было сделано», - сказал адвокат, отметив, что такие основания были выявлены.

«Я не имею права сегодня раскрывать тайну следствия, только могу сказать, что осуществляется целый ряд уголовных производств, предметом которых являются абсолютно кричащие факты хищения государственного имущества бывшим руководством ВУЗа. Точку в этих производствах поставят правоохранительные органы», - заявил Гвоздий.