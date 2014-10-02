Депутат: Более 60% разрушенных объектов Донбасса – это жилые дома

По состоянию на 1 октября количество сообщений о повреждениях, поступивших для включения в реестр, превышает 700. Из них 67% – объекты жилого фонда, многоквартирные и частные дома.

Читайте такжеЖизнь в оккупированных боевиками городах на Донбассе становится все невыносимее - СМИ«За каждым сообщением о разрушенном или поврежденном доме стоят человеческие судьбы и жизни, и чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше людей от этого страдает. Даже выбитые окна в наступающие холода – это беда для семьи. Но чаще люди пишут, что в результате обстрела в жилом доме проломлена крыша или вообще остались только стены. Анализ данных Единого реестра показывает, что более 60% разрушенных объектов Донбасса – это жилые дома», - отметил народный депутат, председатель общественной организации «Гражданская инициатива» Валерий Омельченко.

Модераторы сайта говорят, что часто даже в нескольких строках описания объекта – целые истории из военной жизни.

«В ночь на 17 августа 2014 года в результате артобстрела на крыше нашего дома взорвалась мина, которая разбила крышу и потолок квартиры на пятом этаже», - такое сообщение прислала Елена, жительница города Кировское, Донецкая область. К письму приложены фотографии разрушенной квартиры.

«В нашу трехкомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома попали снаряды. Две комнаты существенно повреждены – рушится потолок, после дождя вся мебель намокла в том числе диваны и кровати. На кухне и в коридоре также поврежден потолок и видно небо. У нас трое маленьких детей - 6 и 2 года», - пишет Светлана из Горловки, Донецкая область.

Напомним, общественная организация "Гражданская инициатива" формирует Единый реестр ущерба инфраструктуры Донбасса, задачей которого является сбор информации об объектах Донецкой и Луганской областей, разрушенных в ходе боевых действий. Вся собранная информация находится в открытом доступе для граждан, и каждый, кто имеет такие данные, может внести их в реестр, заполнив форму на сайте www.реестр.укр или отправив информацию на один из электронных адресов: reestr.ato@ukr.net, reestr.ato@i.ua, reestr.ato@mail.ru, reestr.ato@yandex.ru. Также для удобства граждан страницы реестра зарегистрированы в социальных сетях.