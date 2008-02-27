Загородная база футбольного клуба “Металлист” уйдет с молотка

Харьковский областной совет выставил на продажу загородную базу футбольного клуба “Металлист” (Харьков).

Как сообщает пресс-служба облсовета, на продажу выставлен имущественный комплекс со зданиями, сооружениями, инвентарем и оборудованием в с. Высоком. Стартовая стоимость комплекса составляет 2 млн. 765 тыс. 553 грн., а также налог на добавленную стоимость – 553 тыс. 110 грн.

Как указано в сообщении о конкурсе, которое опубликовано на сайте областного совета, футбольную базу сейчас арендует ОАО “Футбольный клуб “Металлист”, соглашение подписано до 28 января этого года.

Условия для покупателя стандартные – 5 лет сохранять профиль и создавать рабочие места.

Состоится конкурс через 50 дней после публикации сообщения, подать заявку можно не позднее, чем за 7 дней до конкурса.